«Она была сопродюсером»: Фадеев отреагировал на слухи о романе с Серябкиной

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал об отношениях к экс-участницей группы Serebro Ольгой Серябкиной.

По его словам, между ними нет никаких отношений. Продюсер разорвал контракт с артистом своего бренда как и с остальными исполнителями, а о личной жизни он и вовсе не вправе говорить.

«У нас нет отношений. Серябкина точно также сейчас ушла в свободное плавание. У нее есть давно своя жизнь, в том числе, личная, и я не вправе о ней говорить. Я не вправе говорить о личной жизни своих артистов», - сказал он на шоу «Алена, блин!» .

По его словам, слухи об их романе распустили завистники, решив отомстить. Эти истории повредили и продюсеру, и артистке, которым пришлось объясняться перед близкими людьми.

Фадеев отметил, что за все время их сотрудничества Серябкина была «настоящим солдатом», не опаздывала и никого не подводила, писала тексты для других артистов, несмотря на их оскорбления.

Кроме того, продюсер заявил, что именно Серябкина была лидером Serebro изначально, а бывшая участница Елена Темникова «просто стояла посередине».

«Она писала песни, английские тексты, русские тексты, она участвовала постоянно в процессе создания клипов. Она была полноценным сопродюсером», - добавил он.

Ранее Максим Фадеев сообщил, что расторг контракты со всеми артистами его компании в связи с созданием нового лейбла. Продюсер подчеркнул, что все авторские права на контент он отдал артистам в безвозмездное пользование.