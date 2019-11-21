Путин передал ордена Мужества семьям погибших под Северодвинском сотрудников

Президент России Владимир Путин передал награды семьям погибших при инциденте под Северодвинском сотрудников. Вдовы мужчин, погибших на испытаниях новейшей ракетной двигательной установки, получили за них ордена Мужества.

Путин выразил им свои глубокие соболезнования и отметил, что понимает, насколько тяжело потерять близкого человека.

«На мой взгляд, важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства, и оценку того, что делали и сделали ваши близкие», - заявил президент во время вручения.

По его словам, погибшие сотрудники до конца с честью выполняли выбранную миссию по защите России, ведя сложнейшее и особенно важное направление по развитию инновационных технических идей и оружия, не имеющего аналогов в мире.

«Мы все ими гордимся и всегда будем помнить об этом, будем помнить о них», - подытожил Путин.

Как заявил президент, посмертные ордена по праву должны храниться в семьях погибших. После официальной части он продолжил общение с семьями погибших в процессе чаепития.