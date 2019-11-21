Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин передал ордена Мужества семьям погибших под Северодвинском сотрудников

Егор Левин
21:56 21.11.2019
Глава государства отметил особенную миссию, которую с достоинством выполняли погибшие испытатели.
Путин передал ордена Мужества семьям погибших под Северодвинском сотрудников
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин передал награды семьям погибших при инциденте под Северодвинском сотрудников. Вдовы мужчин, погибших на испытаниях новейшей ракетной двигательной установки, получили за них ордена Мужества.

Путин выразил им свои глубокие соболезнования и отметил, что понимает, насколько тяжело потерять близкого человека.

«На мой взгляд, важно, чтобы вы не просто получили награду за своих близких, а услышали слова искреннего сочувствия и соболезнования от лица российского государства, и оценку того, что делали и сделали ваши близкие», - заявил президент во время вручения.

По его словам, погибшие сотрудники до конца с честью выполняли выбранную миссию по защите России, ведя сложнейшее и особенно важное направление по развитию инновационных технических идей и оружия, не имеющего аналогов в мире.

«Мы все ими гордимся и всегда будем помнить об этом, будем помнить о них», - подытожил Путин.

Как заявил президент, посмертные ордена по праву должны храниться в семьях погибших. После официальной части он продолжил общение с семьями погибших в процессе чаепития.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.11.2019, 01:42
В России готовят быстрый Интернет для самолетов и поездов
Дата21.11.2019, 12:29
Отделение «Юнармии» открылось в Вашингтоне
Дата21.11.2019, 16:48
В Олимпийском комитете РФ рассчитывают на полноценное участие сборной в играх в Токио
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата21.11.2019, 15:12
Батарею арктических «Торов» развернут в Арктике
Дата20.11.2019, 16:00
Нарышкин передал Шойгу карту легендарного разведчика Рихарда Зорге
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:56 В стране и мире
Путин передал ордена Мужества семьям погибших под Северодвинском сотрудников
21:35 В стране и мире
Рейс из Екатеринбурга в Москву вынужденно сел в Казани
21:29 В стране и мире
СМИ: Госдеп призвал Анкару избавиться от российских С-400
21:18 В стране и мире
Два пилота ВВС США погибли при крушении самолета в Оклахоме
21:13 Спорт
СМИ назвали сумму премиальных для сборной РФ за выход в финал Евро-2020
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Я понимаю, что чувствовал Бетховен»: Фадеев рассказал о своей глухоте
Видео
Уникальные кадры живого выступления Пугачевой попали в Сеть
Видео
Крик Земли: ученые записали звуки бури в магнитном поле планеты
Видео
На заснеженной улице в Иркутске нашли дикобраза: видео
В Перу обнаружили загадочный рисунок гуманоида
Видео
«Кипящую» Волгу сняли на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.