Рейс из Екатеринбурга в Москву вынужденно сел в Казани
Приземление прошло в штатном режиме, жертв и пострадавших среди пассажиров и экипажа нет.
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В Казани совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании «Red Wings», следовавший в Москву из Екатеринбурга.
Экипаж лайнера Airbus A321 принял решение о посадке из-за срабатывания датчика утечки масла из правого двигателя. Непосредственно приземление прошло в штатном режиме.
По данным РБК, на борту в этот момент находились 123 пассажира и 10 членов экипажа. Пассажиров отправят по дальнейшему пути следования с помощью резервного борта. За соблюдением их прав в процессе решения непредвиденной ситуации следит транспортная прокуратура Казани.