Рейс из Екатеринбурга в Москву вынужденно сел в Казани

По данным РБК, на борту в этот момент находились 123 пассажира и 10 членов экипажа. Пассажиров отправят по дальнейшему пути следования с помощью резервного борта. За соблюдением их прав в процессе решения непредвиденной ситуации следит транспортная прокуратура Казани.

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