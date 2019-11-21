Новый посол России в Британии прибыл в Лондон

Назначенный 5 ноября 2019 года на должность посла России в Великобритании Андрей Келин прибыл в Лондон, чтобы начать выполнение своих обязанностей. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщило ТАСС.

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Ранее Келин работал на посту директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ. До 2015 года дипломат был постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене.

До 24 августа 2019 года должность посла РФ в Великобритании занимал Александр Яковенко.

Как ранее отмечал пресс-секретарь Дмитрий Песков, отставка Яковенко не связана с ухудшением отношений между Москвой и Лондоном, произошедшим из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Великобритания продолжает обвинять в этом Россию. Все спекуляции на этот счет в Кремле отвергают.