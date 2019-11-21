СМИ: Госдеп призвал Анкару избавиться от российских С-400

Турции необходимо избавиться от российской системы противовоздушной обороны С-400. Такое заявление сделал высокопоставленный чиновник Госдепартамента США. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, это является необходимым условием для преодоления противостояния между Вашингтоном и Турцией. В США считают, что закупки Анкарой российских ЗРК представляют угрозу для всей страны, а также государств НАТО.

«Они знают, что могут продвинуться вперед, если сделают правильный выбор. Этот выбор заключается в отказе от С-400», - заявили в Госдепе.

Также чиновник добавил, что возможность введения санкций против Турции все еще сохраняется.

В середине ноября после встречи с президентом США Дональдом Трампом турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не собирается отказываться от закупки российских С-400 из-за стратегического партнерства с Москвой. Однако он не исключил, что рассмотрит приобретение американских комплексов Patriot, если Вашингтон предложит выгодные условия.