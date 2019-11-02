«Вопиющее хамство»: кондуктор выгнала с сиденья беременную девушку в Новосибирске

Беременная девушка из Новосибирска рассказала, что в одном из автобусов города ее с сиденья буквально вытолкала кондуктор, чтобы сесть на него самой.

«Я ехала в автобусе № 220, где столкнулась с ситуацией просто вопиющего хамства!», - рассказала сайту «Комсомольской правды» пострадавшая Виолетта.

Когда девушка зашла в салон транспорта, молодая кондуктор общалась со своей подругой, сидевшей на пассажирском месте. Когда кондуктор встала, чтобы перейти в другую часть салона, ее подруга пересела на место для работника транспорта.

«Я села на освободившееся пассажирское сиденье. Сейчас я на пятом месяце беременности, мне очень трудно долго стоять. Буквально сразу же ко мне подошла кондуктор и заявила, что на этом месте будет сидеть она сама, а я должна встать. И даже не дав мне вставить слово, начала грубо выталкивать меня с сиденья. Она чуть не села прямо на меня!», - рассказала беременная девушка.

Сибирячка попыталась объяснить кондуктору, что она сидит на пассажирском месте, поэтому уступать его она не обязана, но на слова пассажирки не реагировала ни кондуктор, ни другие пассажиры, которые видели, что происходит в автобусе.

Как рассказала беременная девушка, из-за сложившейся ситуации она начала плакать. Кондуктор заявила, что не видит, что девушка находится в положении, хотя, по словам пострадавшей, живот у нее достаточно заметен.

«Она назвала меня неадекватной и психованной. Все люди, которые ехали в этом автобусе просто делали вид, что ничего не происходит», - отметила Виолетта.

Девушка подошла к водителю и попросила разобраться в ситуации с кондуктором, но не получила обратной связи, поэтому забрала свои деньги и вышла из автобуса на следующей остановке.

Пострадавшая решила не оставлять эту проблему, поэтому обратилась с претензией в транспортную службу Новосибирской области. Там девушку уверили, что вопрос обязательно будет рассмотрен.