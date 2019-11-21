Два пилота ВВС США погибли при крушении самолета в Оклахоме
На месте происшествия работают сотрудники службы экстренного реагирования, идет расследование.
© Фото: US Air Force, flickr
В четверг, 21 ноября, два пилота ВВС США погибли во время крушения самолета на авиабазе в Оклахоме. Об этом говорится в сообщении военных.
«В 9:10 утра в результате инцидента с самолетом погибли два летчика на авиабазе Вэнс. Во время аварии самолет выполнял учебную миссию», - сказано в заявлении ВВС.
По информации FOX News, в тренировке участвовал двухместный двухзвездный сверхзвуковой реактивный тренажер T-38 Talons. Он является основным для всех пилотов ВВС США.
Имена погибших пока не разглашаются. Расследование продолжается.