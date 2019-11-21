Два пилота ВВС США погибли при крушении самолета в Оклахоме

В четверг, 21 ноября, два пилота ВВС США погибли во время крушения самолета на авиабазе в Оклахоме. Об этом говорится в сообщении военных.

«В 9:10 утра в результате инцидента с самолетом погибли два летчика на авиабазе Вэнс. Во время аварии самолет выполнял учебную миссию», - сказано в заявлении ВВС.

По информации FOX News, в тренировке участвовал двухместный двухзвездный сверхзвуковой реактивный тренажер T-38 Talons. Он является основным для всех пилотов ВВС США.

Имена погибших пока не разглашаются. Расследование продолжается.