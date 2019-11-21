Российского программиста Лисова приговорили в США к четырем годам тюрьмы

Адвокат российского программиста Станислава Лисова, экстрадированного из Испании в США по обвинению в киберпреступлениях, сообщил о приговоре суда, вынесенном его подзащитному. Юрист Аркадий Бух выразил надежду на скорое возвращение программиста на родину.

Суд вынес решение о тюремном сроке в 4 года. Адвокат отметил, что при этом были учтены примерное поведение россиянина и фактически уже отбытый им срок.

«Ему может оставаться еще 3-4 месяца. Надеюсь, весной он уже увидит свою семью», - цитирует РИА Новости адвоката.

Напомним, ранее Бух говорил о том, что Лисов может остаться в тюрьме до конца жизни, так как в большинстве случаев судебные органы выносят решения о заключении, превышающем 25 лет тюрьмы.