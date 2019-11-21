Москва и Вашингтон провели консультации по консульским вопросам

Россия и США в Вашингтоне провели консультации по консульско-правовым вопросам. Об этом в четверг, 21 ноября, на своей странице в Facebook сообщило российское посольство.

Отмечается, что переговоры прошли еще 19 ноября.

«Российскую делегацию возглавил директор консульского департамента МИД России И.К.Волынкин, американскую - замгоссекретаря Карл Риш», - говорится в сообщении.

В дипмиссии заявили, что консультации прошли в «деловом, неконфронтационном ключе». Обе стороны подтвердили заинтересованность в поиске взаимовыгодных решений.

Ранее между Москвой и Вашингтоном неоднократно возникали разногласия, связанные с невыдачей виз членам делегаций РФ, которые приезжали в США для участия в международных мероприятиях. В Вашингтоне зачастую объясняют визовые сложности тем, что в российских диппредставительствах работает недостаточное количество сотрудников.