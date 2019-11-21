В Центробанке предложили ввести уголовную ответственность для «черных» коллекторов

В Центробанке поддержали инициативу о введении уголовной ответственности для нелегальных коллекторов. С данным предложением выступила председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме РФ.

Количество жалоб на «черных» коллекторов растет: нападкам подвергаются непосредственно сами заемщики, их близкие и родственники, коллеги и даже работодатели. Угрозы и оскорбления они получают постоянно.

Серьезное психологическое давление из-за одного должника может оказываться на множество людей. При этом, кредитные организации, выдающие средства, зачастую оказываются не в курсе происходящего, так как должника уже «выкупил» коллектор.

В соответствии с законом, он не может звонить с напоминанием о долге более двух раз в сутки или шестнадцати раз в месяц. Тревожить по такому вопросу кого-то, кроме непосредственного должника, полностью запрещено.

«Коллекторская деятельность должна отвечать и соответствовать определенным правилам. Коллекторские организации должны эти правила соблюдать. Если это незаконная деятельность, то кто будет контролировать, надзирать за тем, чтобы эти правила соблюдались во взаимоотношении с людьми? Очень много жалоб!», - заявила Набиуллина.

Но пока должникам приходится терпеть угрозы. Сообщения каждый раз приходят с разных номеров, которые потом сразу блокируются. Вычислить «черных» коллекторов очень непросто.