Уникальные кадры живого выступления Пугачевой попали в Сеть
Видеозапись опубликовал продюсер Игорь Крутой.
© Видео: igorkrutoy65, Instagram © Фото: igorkrutoy65, Instagram
«Любовь, похожая на сон» - этой песней Алла Пугачева порадовала своих друзей. Легендарную композицию Примадонна исполнила еще в апреле 2019 года на праздновании своего дня рождения. Видеозапись на своей странице в Instagram продюсер Игорь Крутой опубликовал только на днях.
Певица в последнее время дает концерты редко, все внимание Пугачевой приковано к детям – подрастающим Лизе и Гарри. Так что это выступление, пожалуй, уникальный случай.
На кадрах Примадонна в своем классическом образе – черное платье с полупрозрачным низом, открывающим ноги, и длинные сапоги.
Свое 70-летие певица отмечала в одном из ресторанов на Рублевском шоссе в кругу семьи и близких друзей.