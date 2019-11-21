Уникальные кадры живого выступления Пугачевой попали в Сеть

«Любовь, похожая на сон» - этой песней Алла Пугачева порадовала своих друзей. Легендарную композицию Примадонна исполнила еще в апреле 2019 года на праздновании своего дня рождения. Видеозапись на своей странице в Instagram продюсер Игорь Крутой опубликовал только на днях.

Певица в последнее время дает концерты редко, все внимание Пугачевой приковано к детям – подрастающим Лизе и Гарри. Так что это выступление, пожалуй, уникальный случай.

На кадрах Примадонна в своем классическом образе – черное платье с полупрозрачным низом, открывающим ноги, и длинные сапоги.

Свое 70-летие певица отмечала в одном из ресторанов на Рублевском шоссе в кругу семьи и близких друзей.