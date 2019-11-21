Генпрокурор Израиля предъявил Нетаньяху обвинения в коррупции

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит в четверг, 21 ноября, выдвинул обвинительное заключение против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает радиостанция «Кан».

Мандельбит счел Нетаньяху виновным во взяточничестве по так называемому «делу 4000», а также в нарушении общественного доверия и в незаконном получении дорогих подарков от бизнесменов.

В рамках «дела 4000» премьера подозревают в предоставлении поблажек основному акционеру телекоммуникационной компании «Безек» Шаулю Еловичу за освещение новостей о Нетяньяху в положительном ключе.

Еловичу также предъявлено обвинение.

Теперь генпрокурор собирается просить Кнессет отказаться от иммунитета Нетаньяху. В этом случае он не сможет исполнять свои обязанности.

Однако в дальнейшем уголовное дело не помешает Нетаньяху принимать участие в выборах и переизбираться на пост премьера.

Сам Нетаньяху все обвинения отрицает, называя расследование в отношении него «охотой на ведьм».

Обвинение премьер-министра в коррупции произошло на фоне политического кризиса в стране – после прошедших в сентябре повторных парламентских выборов Израилю по-прежнему не удается сформировать новое правительство.

В среду, 20 ноября, соперник Нетаньяху Бенни Ганц заявил, что также не смог сформировать правящую коалицию с большинством в парламенте.

Президент Реувен Ривлин попросил законодателей в четверг, 21 ноября, договориться о кандидате на пост премьер-министра в течение 21 дня, чтобы избежать третьих парламентских выборов в году.