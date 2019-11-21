Ученые зафиксировали в глубинах Вселенной рекордно мощные всплески

Самый мощный в истории космических наблюдений гамма-всплеск, энергия которого в 100 миллиардов раз превысила энергию испущенного им видимого света, с помощью телескопа Hubble зафиксировала международная группа астрофизиков. Об открытии сообщается на сайте исследовательской миссии.

Вспышка GRB 190114C произошла еще 14 января 2019 года. Разглядеть очень длинную и яркую волну удалось с помощью наземных инструментов.

«Судя по данным Hubble, этот гамма-всплеск произошел в очень плотной среде, в галактике, которая находится в 5 миллиардах световых лет от нас», - сообщил астрофизик Эндрю Леван.

Гамма-всплески – это самые мощные взрывы во Вселенной. Они находятся на расстояниях в миллиарды световых лет от Земли. За миллион лет в одной галактике обнаруживаются лишь несколько таких явлений. За несколько секунд вспышки выделяется столько энергии, сколько Солнцем выделилось бы за 10 миллиардов лет свечения.

По мнению, ученых гамма-всплески возникают в результате столкновения нейтронных звезд или взрывов сверхновых. Но точно объяснить механизм их появления пока нельзя – первое такое явление было зафиксировано лишь в конце 1960-х годов.