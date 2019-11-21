Путин наградил Пахмутову орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил композитора Александру Пахмутову орденом Андрея Первозванного. Высшую награду РФ Народной артистке СССР вручили в Кремле.

Обратившись к Путину во время благодарственной речи, Пахмутова отметила, что он возглавляет легендарную страну.

«Все должно быть хорошо: талантливые люди, великолепная страна. Вы это знаете и любите. Хочу пожелать вам мужества и энергии. Спасибо большое за такую высокую оценку, я буду стараться», - сказала композитор.

О награждении Пахмутовой стало известно в день ее рождения, когда Путин поздравил ее на сцене Большого театра, где состоялся праздничный концерт. Он вручил юбилярше огромный букет цветов и поблагодарил ее за творческое наследие.