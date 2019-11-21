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Путин вручил звезды героев России летчикам Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину

Егор Левин
18:05 21.11.2019
Глава государства отметил профессионализм, мужество и героизм, благодаря которым летчики смогли спасти жизни множества пассажиров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Президент России Владимир Путин высоко оценил отвагу пилотов самолета Airbus, аварийно севшего на кукурузное поле неподалеку от аэропорта в Жуковском. Глава государства наградил командира экипажа и второго пилота Дамира Юсупова и Георгия Мурзина звездами героев России.

Как подчеркнул Путин, именно профессионализм экипажа помог спасти жизни многочисленных пассажиров. По мнению президента, ключевая роль во всем этом принадлежит именно пилотам.

Указ о присвоении им званий героев России «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях», был подписан главой государства уже на следующий день после инцидента, 16 августа. Другие члены экипажа тем же указом были удостоены орденов Мужества, награды им 20 ноября вручил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Напомним, самолет «Уральских авиалиний» под управлением Юсупова и Мурзина аварийно приземлился без выпускания шасси на кукурузном поле в Подмосковье после возгорания двигателя из-за попадания в него птицы. Инцидент произошел 15 августа. Человеческих жертв при посадке удалось избежать.

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