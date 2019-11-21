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В Минздраве РФ назвали дату вступления в силу новых правил обследования водителей

Егор Левин
18:43 21.11.2019
Новый порядок вступит в силу в 2020 году, когда будут доработаны нюансы его осуществления.
В Минздраве РФ назвали дату вступления в силу новых правил обследования водителей
© Фото: Pixabay

В Минздраве России прокомментировали введение дополнительного обследования для водителей, которое вызвало общественный резонанс. Ведомство опубликовало официальную бумагу, в которой сообщило, что вступление нововведения в силу отложено до 2020 года.

В документе за подписью министра здравоохранения Вероники Скворцовой говорится, что новый порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Напомним, новости об изменении процедуры медицинского тестирования автомобилистов вызвали большой резонанс и спровоцировали длинные массовые очереди в наркологических отделениях, так как по новым правилам значительно повышалась стоимость услуги. Свое мнение о нововведении также высказал президент России Владимир Путин, который назвал происходящее чушью.

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