В Минздраве РФ назвали дату вступления в силу новых правил обследования водителей

В Минздраве России прокомментировали введение дополнительного обследования для водителей, которое вызвало общественный резонанс. Ведомство опубликовало официальную бумагу, в которой сообщило, что вступление нововведения в силу отложено до 2020 года.

В документе за подписью министра здравоохранения Вероники Скворцовой говорится, что новый порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители вступает в силу с 1 июля 2020 года.

Напомним, новости об изменении процедуры медицинского тестирования автомобилистов вызвали большой резонанс и спровоцировали длинные массовые очереди в наркологических отделениях, так как по новым правилам значительно повышалась стоимость услуги. Свое мнение о нововведении также высказал президент России Владимир Путин, который назвал происходящее чушью.