В МИД РФ отреагировали на претензии Украины относительно «пропажи» унитазов с переданных военных кораблей

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали заявления Украины о якобы пропаже унитазов с военных кораблей, которые ранее были задержаны Российской Федерацией.

«Я одного не понимаю: как боеспособность украинских военных кораблей зависит от наличия там сантехники?» - заявила представитель ведомства Мария Захарова.

Напомним, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко оказался недоволен состоянием кораблей, которые Россия передала украинской стороне после задержания. По его словам, с них якобы сняли оборудование, включая «плафоны, розетки и даже унитазы». В ответ в ФСБ РФ продемонстрировали состояние кораблей изнутри, а в Кремле заявили, что претензии Украины не повлияют на проведение саммита в «нормандском формате» в Париже.