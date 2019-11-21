Директора Цента наркологии уволили за положительный отзыв о системе медосмотра водителей

Директор Центра наркологии имени Сербского Татьяна Клименко уволена со своего поста. Соответствующее решение приняла министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова. Одним из мотивов увольнения мог послужить положительный отзыв Клименко о новой системе медосмотра водителей. В разговоре со «Звездой» Татьяна Клименко подтвердила информацию о своем увольнении.

Последние два дня в наркодиспансерах российских регионов не протолкнуться из-за огромных очередей из водителей, которые торопятся получить справку, так как из-за новых правил медосмотра ее стоимость может увеличиться в разы.

Глава государства Владимир Путин, комментируя сегодня возможное повышение цен, назвал это «чушью», после чего в Минздраве сообщили об отмене этого решения.

По итогам разбирательств Татьяна Клименко написала заявление об увольнении по собственному желанию, несмотря на то что позже отозвала свою положительную характеристику.