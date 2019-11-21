Неизвестный на автомобиле пытался проникнуть на территорию Белого дома
Водитель задержан, его личность и мотивы поступка выясняются.
© Видео: SweeneyABC, Twitter © Фото: Pixabay
В четверг утром подозрительное транспортное средство было остановлено в Вашингтоне возле Белого дома после того, как пыталось вслед за служебной машиной проехать внутрь комплекса. Об этом в Twitter сообщили сотрудники Секретной службы.
Они сразу же отреагировали на инцидент, остановили автомобиль и вызвали на подкрепление полицию.
Судя по фотографиям, опубликованным в Twitter, это машина марки Mercedes, номера зарегистрированы в Техасе.
Водитель транспортного средства задержан. О личности человека и мотивах его поступка пока не сообщается. Сотрудники полиции и секретной службы проводят проверку по данному факту.
В целях безопасности закрыты прилегающие к Белому дому дороги.