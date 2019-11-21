Неизвестный на автомобиле пытался проникнуть на территорию Белого дома

В четверг утром подозрительное транспортное средство было остановлено в Вашингтоне возле Белого дома после того, как пыталось вслед за служебной машиной проехать внутрь комплекса. Об этом в Twitter сообщили сотрудники Секретной службы.

Они сразу же отреагировали на инцидент, остановили автомобиль и вызвали на подкрепление полицию.

© SweeneyABC, Twitter

Судя по фотографиям, опубликованным в Twitter, это машина марки Mercedes, номера зарегистрированы в Техасе.

Водитель транспортного средства задержан. О личности человека и мотивах его поступка пока не сообщается. Сотрудники полиции и секретной службы проводят проверку по данному факту.

© SweeneyABC, Twitter

В целях безопасности закрыты прилегающие к Белому дому дороги.