В МИД РФ назвали зачисткой новый запрет на вещание российских СМИ в Латвии
В Министерстве иностранных дел России оценили новый запрет на вещание российских новостных каналов в Латвии. В ведомстве назвали данное обстоятельство зачисткой информационного пространства.
Как подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова, запрет грубо нарушает нормы международного права.
«Подобные дискриминационные шаги латвийских властей против российских медиаресурсов - откровенные попытки зачистки информационного пространства от альтернативных, а может быть, неугодных точек зрения», - заявила она.
Также Захарова призвала профильные международные структуры отреагировать на инцидент.
Ранее посольство России в Латвии осудило снос памятника советским героям-подводникам Балтики в Риге, который демонтировали в ночь на 1 ноября. Дипломаты назвали свершившееся кощунством, направленным на попрание памяти советских воинов.