Медведев назвал виновных в срыве начала отопительного сезона

Подготовка к отопительному сезону - зона ответственности регионов, из Москвы «не накомандуешься». Дмитрий Медведев говорил об этом на заседании правительства. В целом уровень готовности энергосистемы к зиме глава кабинета министров оценил высоко.

По его словам, запасы топлива даже превышают норму. Премьер напомнил о хронической проблеме сферы ЖКХ - долгах организаций за топливно-энергетические ресурсы. Они сокращаются, но сумма все еще огромная - свыше 175 миллиардов рублей.

Выслушав доклады министров о том, как обстоят дела с отоплением в регионах, глава правительства отметил, что готовность к зиме должна быть только 100%.

«Коллеги, когда выступали, сказали, что в целом ситуация вполне контролируемая, нормальная, где-то одна ТЭЦ не работает, где-то готовность 99,8%. Но мы с вами прекрасно понимаем, что если даже одна ТЭЦ не работает или готовность не 100%, то это означает совсем простую вещь - в каком-то населенном пункте нет тепла, а это недопустимо. Нужно предпринять все необходимые меры, чтобы эту ситуацию выправить. Понятно, что, прежде всего, это дело региональных и муниципальных властей», - отметил в своем высказывании Медведев.

За последние дни сразу в нескольких регионах России произошло несколько серьезных коммунальных ЧП. До сих пор полностью не устранена авария на теплотрассе в Новосибирске, которая в 25-градусный мороз оставила без тепла несколько десятков жилых домов, школы, детские сады и поликлинику.

Для жильцов организованы круглосуточные пункты временного размещения с горячим питанием. Желающим выдаются электрообогреватели. Создавать резерв отопительных приборов приходилось и властям Барнаула, где из-за повреждения теплосети остыли батареи почти в 30 жилых многоэтажках. Трубе, которую прорвало, почти 40 лет.

В Кирове сегодня по неизвестной пока причине встали насосы на центральном тепловом пункте, а потом нашли еще повреждение в трубопроводе. Несколько домов до сих пор остаются без тепла.