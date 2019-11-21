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В МИД РФ прокомментировали «шпионский» скандал в Сербии

Егор Левин
17:36 21.11.2019
Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что не уходят от комментирования темы, но ждут неопровержимых проверенных фактов.
В МИД РФ прокомментировали «шпионский» скандал в Сербии
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ролик с якобы разведчиком из России, оказавшимся в Сербии. В ведомстве связали это с предстоящими переговорами глав государств.

Как заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, российской стороне уже стало привычным появление подобного рода «сенсаций» перед значимыми межгосударственными переговорами.

«Потом проходит время, все это дезавуируется либо оказывается наскоро состряпанной провокацией. Мне кажется, все вопросы, которые вызывают озабоченности у страны, у государства, все они решаются по соответствующим каналам», - сказала она.

Захарова подчеркнула, что не уходит от комментирования темы и готова вернуться к ней, как только России будут предоставлены неопровержимые проверенные факты.

Ранее в сербских СМИ появились сообщения о якобы встрече бывшего сотрудника российского посольства в Белграде с высокопоставленным сербским офицером. Сообщалось, что при встрече они якобы обменялись пакетами, в одном из которых был конверт с деньгами. При этом никакого подтверждения того, кто именно фигурировал в ситуации, не говоря уже о причастности к ней экс-дипломатического работника, предоставлено не было.

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