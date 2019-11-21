Крупный пожар в жилом доме в Новой Москве тушат с помощью вертолета: видео
Площадь возгорания составляет 250 квадратных метров. Люди покинули горящее здание до прибытия пожарных.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Крупный пожар произошел в четверг днем в жилом доме у МКАД в Новой Москве. По информации МЧС, в поселке Мосрентген загорелся жилой двухэтажный деревянный дом.
Жители самостоятельно покинули здание до приезда пожарных и спасателей. По предварительной информации, никто не пострадал.
В настоящее время площадь пожара составляет 250 квадратных метров, к его тушению привлечен вертолет.
По некоторым данным, в результате возгорания обрушилась центральная часть постройки.