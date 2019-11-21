В МИД встревожены признанием НАТО космоса сферой для операций
Москва встревожена признанием Североатлантическим альянсом космоса еще одной сферой для проведения операций, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Подобное заявление вызывает тревогу», - выразила обеспокоенность дипломат.
Как подчеркнула Захарова, намерения НАТО не отвечают интересам глобальной безопасности.
Дипломат также заверила, что Россия будет внимательно следить за действиями военного блока альянса в космосе.
«Мы, конечно, будем внимательно следить, как и в чем будет воплощаться заверение генсекретаря НАТО господина Столтенберга в отсутствии у организации намерения размещать оружие в космосе», - пообещала официальный представитель МИД РФ.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о признании космоса новой сферой оперативной деятельности альянса.
«Было принято решение признать космос новой сферой оперативной деятельности НАТО наряду с морем, сушей, воздухом и киберпространством», - сообщил генсек на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран-членов альянса.
Он отметил, что космос стал важной частью ежедневной жизни на Земле и военной деятельности и что его можно использовать как в мирных, так и в агрессивных целях. Столтенберг пояснил, что космос имеет ключевое значение для обороны и сдерживания альянса и в то же время играет большую роль для сбора разведданных. При этом генсек НАТО добавил, что альянс не имеет цели разместить там оружие.