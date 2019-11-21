Под зданием школы в США нашли более сотни могил

Под зданием Королевской средней школы в Тампе, третьем по размеру городе штата Флорида, обнаружили 145 могил. Об этом сообщает местное издание Tampa Bay Times.

К поискам специалисты приступили после того, как администрация учебного заведения получила информацию о том, что на этой территории может находиться продолжение Риджвудского кладбища для бедных, которое было уничтожено в середине XX века.

Обнаружить гробы, которые располагались на глубине одного-полутора метров, удалось с помощью специальных радаров.

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Всего на Риджвудском кладбище, согласно сохранившимся записям, было похоронено более 250 человек, большинство из которых афроамериканцы.

Королевская средняя школа была построена в 1960 году, после того как кладбище было уничтожено. Директор учебного заведения Джефф Икинс сообщил, что рассматривает возможность сноса здания.

«Мы считаем, что люди, похороненные здесь, должны быть удостоены чести», - заявил Икинс.

Власти города не исключают, что могил, находящихся под школой, на самом деле может быть намного больше. Судя по учетным записям, в этом месте было похоронено 77 детей, и, скорее всего, радар просто не смог обнаружить маленькие гробы.