В Минкомсвязи высказывания Дурова про WhatsApp сочли конкурентной борьбой
Заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин раскритиковал высказывания Павла Дурова, который ранее призвал пользователей удалить со своих смартфонов популярный мессенджер WhatsApp.
По словам Дурова, хакеры могут получить доступ к личным данным, включая фото- и видеофайлы, содержимое электронной почты и СМС, так как система безопасности мессенджера крайне уязвима.
«Я думаю, что мы наблюдаем увлекательную конкурентную борьбу за пользователей. Обычно когда конкурента обвиняют во всех тяжких грехах, это означает, что конкурент отъел у обвиняющего серьезную долю рынка», - заявил Волин в интервью РИА Новости.
По его мнению, такое противостояние пойдет на пользу потребителям, так как сервисы будут совершенствоваться, в том числе и в части обеспечения безопасности и конфиденциальности данных.
Что касается опасности использования мессенджера на смартфоне, замглавы Минкомсвязи отметил, что любой владелец современного телефона рискует личными данными.
«Это уже выбор между безопасностью и удобством. Каждый решает сам для себя. Но точно не надо держать в смартфоне то, чем мы ни при каких обстоятельствах не хотим ни с кем поделиться», - добавил чиновник.
Ранее со схожим мнением выступил один из экспертов по кибербезопасности, который уличил Павла Дурова в попытке увеличить аудиторию собственного сервиса, отметив при этом, что хакеры действительно обращают внимание на WhatsApp в силу его популярности.