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«Я понимаю, что чувствовал Бетховен»: Фадеев рассказал о своей глухоте

Егор Левин
16:01 21.11.2019
После инцидента со слуховым нервом музыкант способен воспринимать музыку лишь с помощью костной проводимости собственного черепа.
«Я понимаю, что чувствовал Бетховен»: Фадеев рассказал о своей глухоте
© Фото: MALFA, Youtube

Музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал о том, как поет, практически полностью оглохнув. По словам музыканта, он постоянно слышит сильный свист, который не прекращается ни на минуту.

Фадеев получил сильную слуховую травму, в результате которой, по его словам, полностью отключился нерв в слуховом канале. Продюсер поделился, что основной сложностью выступлений стало то, что его уши не способны слышать звук громче 40 децибел, поэтому их приходится закрывать специальными берушами.

«Петь, естественно, я не могу, как любой другой человек. Поэтому я пою абсолютно глухой. Я воспринимаю звук только по костной проводимости собственного черепа», - рассказал Фадеев.

По словам музыканта, когда случилось несчастье, у него были мысли о том, чтобы свести счеты с жизнью. Но вера не позволила ему это сделать. Об этом он рассказывает в документальном фильме «Я вас не слышу», опубликованном на официальном канале его продюсерского центра на YouTube.

«Я единственный человек на планете, который поет глухим. Теперь я понимаю, что чувствовал Бетховен», - с улыбкой заявил Фадеев.

Между тем друг музыканта, адвокат Сергей Жорин, поделился информацией о состоянии его здоровья. По словам юриста, «хайп» на Фадееве может кончиться для него летальным исходом, так как все последние скандалы сильно ударили по его здоровью. Одним из последних случаев было сообщение о госпитализации Фадеева, которая была опровергнута его представителями.

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