Московский предприниматель объяснил выстрел в таксиста

Подозреваемый в стрельбе из газового пистолета по таксистам в центре Москвы рассказал свою версию произошедшего. По мнению основателя Group-IB Ильи Скачкова, к инциденту привели действия самих водителей.

По его словам, он приехал в гостиницу на деловую встречу, но не смог подъехать к входу, так как узкая улица была заблокирована. Скачкову пришлось идти пешком.

На жалобу мужчины метрдотель не отреагировал, после чего предприниматель пошел беседовать с таксистами самостоятельно, требуя, чтобы они разъехались.

«Две машины уехали, остальные остались. Я подошел к водителю одного из такси и попросил не перекрывать проезжую часть. На это водитель выругался и посоветовал "проваливать". На мою повторную просьбу не перегораживать проезд водитель выскочил из машины с угрозами», - пояснил Илья в интервью «360».

Разговор на повышенных тонах быстро перешел в конфликт, поделился своими воспоминаниями Скачков. По его словам, таксист несколько раз замахнулся на него, а потом толкнул.

«В этот момент я достал зарегистрированный газовый "Удар", это не пистолет, а устройство дозированного аэрозольного распыления, и распылил газ в направлении нападавшего. Это его остановило, газ не нанес телесных повреждений», - отметил подозреваемый.

После этого к месту ссоры двух мужчин прибыли сотрудники полиции. Участники конфликта написали друг на друга заявления, ведется проверка.