Суд во Франции разрешил уткам крякать «шепотом»

Суд во Франции отказался убивать десятки уток, расправы над которыми требовали недовольные жители коммуны Дакс на юге страны. Скандал разгорелся после того, как в один из домов заселилась семейная пара. Рядом с ними живет пенсионерка Доминик Дут, которая более 30 лет занимается разведением уток.

Постоянное кряканье, доносившееся со стороны ее домовладения, выводило приезжих из себя. Дошло до того, что супруги обратились в суд с требованием заставить уток замолчать либо пустить их на мясо, сообщает сайт «Комсомольской правды».

Пара жаловалась, что не может спокойно отдыхать в своем саду и спать с открытым окном. После длительных споров Фемида встала на защиту пенсионерки.

«Если бы я проиграла, мне бы пришлось убить уток сегодня или завтра. Для меня это было бы катастрофой. В конце концов, я думаю, что сохраню их и повешу на лапки номер "2019". Сохраню их себе на память» - заявила владелица птиц.

Однако праздновать безоговорочную победу заводчица уток не спешит. В решении суда значится, что за домашней птицей устанавливается особый надзор и будет проведена специальная акустическая экспертиза. При помощи особого оборудования специалисты измерят шум кряканья.