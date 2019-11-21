Вандалы осквернили мемориальное кладбище в Молдавии
В Молдавии вандалы осквернили мемориальное кладбище в окрестностях села Кошница, где похоронены советские солдаты, погибшие во время оборонительных боев летом 1941 года.
Неизвестные нанесли на памятник оскорбительные надписи и разбили гранитные плиты с именами павших на стенах дота.
Одну из них, в честь лейтенанта Суворина, энтузиасты установили всего несколько лет назад.
«Нелюди, совершившие это надругательство, не сильно заморачивались над исполнением замысла. Они просто разбомбили плиты отвалившимися кусками бетона. Этого им показалось мало, и они решили сделать оскорбительную надпись в адрес оккупантов», - сообщил в соцсетях мужчина, обнаруживший разбитые мемориальные таблички.
Он отметил, что на место происшествия сразу же прибыла полиция и произвела все предусмотренные законом процедуры.