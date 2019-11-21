Цаликов наградил специалистов юридической службы ВС РФ

Первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов наградил специалистов юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации за особые заслуги в службе по итогам 2019 года.

«Важность и значимость вашего труда заключается в обеспечении соблюдения прав и законных интересов военнослужащих и гражданского персонала вооруженных сил и, конечно, отстаивании интересов Министерства обороны в хозяйственных спорах», - сказал первый замминистра, обращаясь к участникам сбора.

Церемония состоялась в ходе сбора должностных лиц юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот».

Почетную грамоту президента Российской Федерации, ведомственные медали «За укрепление боевого содружества», «За трудовую доблесть» и другие награды из рук первого замминистра получили наиболее отличившиеся военные юристы за вклад в правовое обеспечение Министерства обороны РФ, высокие личные показатели и многолетнюю добросовестную работу.

Цаликов отметил, что на сегодняшний день Минобороны России видит позитивные результаты в централизации руководства юридической службой, осуществляющего правовое обеспечение деятельности Министерства обороны РФ.

Он также добавил, что одной из задач военных юристов является совместная работа с представителями военно-политических органов с целью создания благоприятных условий и необходимого микроклимата для военнослужащих.

Первый замминистра обратил особое внимание на то, что специалистам юридических служб необходимо продолжать увеличивать качество досудебной работы с военнослужащими.

Он также напомнил, что более 90% населения одобряют и поддерживают российскую армию, в чем тоже есть заслуга военных юристов.

Руслан Цаликов поблагодарил всех участников сбора за участие в конструктивном диалоге и пожелал успехов на пути в общем продвижении благосостояния Вооруженных Сил Российской Федерации.

Сбор должностных лиц юридической службы вооруженных сил проводится ежегодно с целью выработки единого подхода к организации правового обеспечения деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. В нем принимают участие представители Совета Федерации, Государственной думы, Верховного суда, Главной военной прокуратуры, федеральных органов исполнительной власти, Ассоциации юристов России, ведущих юридических вузов страны и центральных органов военного управления.