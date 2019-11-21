Путин назвал чушью дополнительные обследования водителей на наркотики

Во время поездки на поезде Московского центрального диаметра (МЦД) президент России Владимир Путин прокомментировал сообщения о введении дополнительных медицинских тестов на наркотики при получении водительских прав. По словам главы государства, подобные нововведения должны быть, но не в таком виде, в котором предлагается.

«Чушь какая-то просто. У нас минимальный размер оплаты труда 11280 рублей. Такую зарплату получает 3 миллиона 200 тысяч человек. А сколько миллионов людей возле этой цифры? Чуть побольше. И 5000 рублей если надо отдать за справку - это что, ползарплаты, что ли?» - заявил Путин.

Он подчеркнул, что дополнительные обследования необходимы, так как помогают обезопасить дороги и дорожное движение от непредвиденных обстоятельств, но в то же время они требуют более тщательной подготовки.

«Надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», - подытожил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, что в России вступает в силу новый порядок прохождения медицинского освидетельствования водителей. Чтобы получить справку, нужно будет сдать несколько дополнительных анализов и тестов, что уже спровоцировало длинные массовые очереди к наркологам.