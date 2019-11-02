Опубликованы кадры тушения танкера в Находке

В результате аварии на танкере «Залив Америка», которая произошла в порту города Находка 2 ноября, погибли три человека.

Инцидент произошел около 01.00 мск. По данным следствия, на борту взорвалась газовоздушная смесь. Всего на танкере находились 9 человек. Троих выбросило за борт, их извлекли из воды погибшими.

Свидетели аварии рассказали, что середину палубы судна разорвало как консервную банку, а взрыв был настолько сильным, что его ощутили за пределами танкера.

По данным Находкинской транспортной прокуратуры, разлива нефти не случилось, море в районе акватории порта осталось чистым.

«На танкере поврежден кабель-трасса, якорные устройства в нерабочем состоянии, при этом следов нефтепродуктов нет, герметичность судна не нарушена», - сказали в пресс-службе Федерального агентства морского и речного транспорта.

Как пишет РИА Новости, сейчас танкер «Залив Америка» остается на рейде в порту Находки и ожидает прибытия специалистов, которые займутся расследованием происшествия. СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации морского транспорта.