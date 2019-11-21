Власти назвали сроки запуска «Северного потока - 2»

Газопровод «Северный поток - 2» заработает в середине 2020 года. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак. В каком месяце это произойдет, он не уточнил.

Ранее, в среду, министр энергетики России Александр Новак не исключил, что поставки газа по «Северному потоку - 2» могут начаться уже в ближайшие месяцы. Это будет зависеть от скорости достройки объекта, пусконаладки и заполнения трубы.

«Северный поток - 2», пропускная способность которого составит 55 миллиардов кубометров газа в год, пройдет по Балтийскому морю и соединит поставщиков в России с потребителями в Европе. Стоимость строительства объекта оценивают в десять миллиардов евро.