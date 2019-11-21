Владимир Путин открыл движение по МЦД

Президент РФ Владимир Путин протестировал поезда Московских центральных диаметров (МЦД). Сегодня, 21 ноября, они были запущены в столице.

Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным проехался в одном из вагонов. В числе пассажиров они отправились от Белорусского вокзала по ветке, соединившей Одинцово и Лобню. Президент РФ сел в «Иволгу» - эти поезда будут курсировать по новым маршрутам.

В пути главу государства сопровождали глава РЖД Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Первыми будут запущены два диаметра: МЦД-1 - от Одинцово до Лобни и МЦД-2 - от Нахабино до Подольска.

Благодаря нововведениям жители Москвы и Подмосковья смогут сэкономить на дороге значительную сумму денег. Об этом ранее сообщила руководитель комплекса информирования по запуску МЦД Департамента транспорта Анна Лапушкина.