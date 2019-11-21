Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей

Минздрав отложил вступление в силу нового порядка медосмотра для водителей, который привел к росту цен на справки. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Олег Салагай.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей»,- цитирует РИА Новости сообщение Салагая.

Вопрос внедрения нового порядка проведения медосмотра водителей будет обсуждаться после проведения дополнительного анализа методов тестирования для обеспечения адекватного ценообразования услуги в регионах страны, добавил чиновник.

В разработке находится еще один законопроект, который позволит Минздраву сообщать в правоохранительные органы об изменении состояния здоровья владельцев авто, которое может повлиять на способность управлять транспортом. Таким образом МВД получит возможность лишать граждан водительского удостоверения без решения суда.