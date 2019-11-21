Госдума запретила продавать технику без российского ПО

Госдума РФ приняла закон о запрете продажи техники без предписанного правительством российского программного обеспечения (ПО). Документ вступит в силу с 1 июля 2020 года.

В стране будет запрещено продавать некоторые виды «технически сложных товаров» без предустановки российского ПО. Под такими товарами подразумеваются, например, компьютеры, смартфоны и телевизоры Smart TV.

Авторы закона считают, что подобная практика позволит снизить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных IT-компаний, работающих в России, сообщает РИА Новости.

Одновременно с принятым законопроектом был внесен еще один, который предполагает административную ответственность за нарушение данного запрета в виде штрафа. Однако пока он не прошел даже первое чтение.