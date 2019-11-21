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В России готовят быстрый интернет для самолетов и поездов

Роман Захаров
01:42 21.11.2019
Проектируемая система будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи.
В России готовят быстрый интернет для самолетов и поездов
© Фото: РЖД, facebook

В России планируют обеспечить высокоскоростным интернетом поезда и самолеты. Об этом газете «Известия» сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).

Как говорят авторы идеи, проектируемая система будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи (3G, 4G и 5G). Помимо этого, с ее помощью можно будет в режиме реального времени управлять беспилотными летательными аппаратами.

По словам соруководителя рабочей группы «Аэронет» Сергея Жукова, на транспортном средстве будет расположен специальный шлюз, позволяющий подключиться к высокоскоростному интернету через любой привычный для пользователей интерфейс связи, включая WiFi и 4G.

Предполагается, что первый экспериментальный участок новой системы связи развернут к 2022 году. Он будет включать в себя десять ретрансляторов с радиусом действия каждого в 150 километров, что намного больше, чем у вышек сотовой связи.

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