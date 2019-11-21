Названа причина обморока Денберела Ооржака на детском Евровидении

Причиной обморока юного российского участника песенного конкурса «Детское Евровидение - 2019» стали волнение и излишние переживания. Накануне 13-летний Денберел Ооржак потерял сознание прямо на сцене во время репетиции.

«Денберел просто переволновался, так как очень ответственно подошел к подготовке и репетициям. Во время третьего прогона он потерял сознание. К мальчику незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Врачи обследовали его и приняли решение о госпитализации», - рассказала «Звезде» представительница академии Игоря Крутого Алена Мажарова.

Ночь мальчик провел в польской больнице под наблюдением врачей. За ним был организован уход, и Денберел уже окончательно пришел в себя после случившегося, добавила сотрудница академии.

«Рядом постоянно находятся его близкие: его бабушки и представители российской делегации. Очень надеемся, что наша любовь и внимание положительно повлияют и Денберел поправится», - подытожила Мажарова.

О дальнейшей судьбе исполнителя из России пока ничего не известно. Медики рекомендуют ему пройти полный курс обследования и окончательно поправиться, прежде чем принимать решение о продолжении участия в конкурсе.