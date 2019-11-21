В Кремле отреагировали на претензии Украины к состоянию кораблей

Претензии Украины к состоянию переданных Россией трех украинских кораблей, вероятнее всего, не повлияют на подготовку саммита в «нормандском формате». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что об этом уже были проведены переговоры с Федеральной службой безопасности.

«Думаю, что повлиять не могут, тем более на этот счет уже были даны разъяснения из ФСБ, если я не ошибаюсь», - подчеркнул Песков.

Ранее в ФСБ опубликовали видео, на котором показали переданные украинские корабли изнутри. Данное решение приняли в связи с недовольством командующего ВМС Украины Игоря Воронченко якобы угробленными россиянами украинскими бронекатерами «Никополь» и «Бердянск», а также буксиром «Яны Капу». Речь шла о «снятых плафонах, розетках и унитазах».

Саммит лидеров стран «нормандского формата» - России, Украины, Франции и Германии - запланирован на 9 декабря в Париже.