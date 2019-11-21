Пропавшего кота нашли спустя пять лет в тысячах километров от дома

В США кот сбежал от хозяина и пять лет скитался по стране, а недавно его нашли почти в двух тысячах километров от дома и вернули владельцу.

Черный кот по кличке Саша вышел на улицу погулять и пропал. Тогда ему был один год. Владелец Виктор Усов долгое время пытался отыскать своего питомца, но поиски результатов не дали. Каково было удивление мужчины, когда спустя пять лет ему позвонили из Нью-Мексико и сообщили о найденном коте, пишет CNN.

Животное попало в приют для животных после того, как его обнаружили без ошейника на улицах Санта-Фе. Выяснилось, что под кожу животного вживлен микрочип, который и помог сотрудникам приюта вычислить владельца.

Ошеломленный этим известием Виктор Усов тут же вылетел в Нью-Мексико и забрал своего питомца.