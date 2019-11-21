Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пропавшего кота нашли спустя пять лет в тысячах километров от дома

Лина Давыдова
14:23 21.11.2019
Кот по кличке Саша вышел погулять из дома в американском Портленде и больше не вернулся. Каково было удивление хозяина, когда спустя пять лет ему сообщили, что нашли питомца на границе с Мексикой.
© Видео: Santa Fe Animal Shelter & Humane Society, Facebook © Фото: sfhumanesociety, facebook

В США кот сбежал от хозяина и пять лет скитался по стране, а недавно его нашли почти в двух тысячах километров от дома и вернули владельцу.

Черный кот по кличке Саша вышел на улицу погулять и пропал. Тогда ему был один год. Владелец Виктор Усов долгое время пытался отыскать своего питомца, но поиски результатов не дали. Каково было удивление мужчины, когда спустя пять лет ему позвонили из Нью-Мексико и сообщили о найденном коте, пишет CNN.

Животное попало в приют для животных после того, как его обнаружили без ошейника на улицах Санта-Фе. Выяснилось, что под кожу животного вживлен микрочип, который и помог сотрудникам приюта вычислить владельца.

Ошеломленный этим известием Виктор Усов тут же вылетел в Нью-Мексико и забрал своего питомца.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата21.11.2019, 01:42
В России готовят быстрый Интернет для самолетов и поездов
Дата21.11.2019, 12:29
Отделение «Юнармии» открылось в Вашингтоне
Дата21.11.2019, 02:25
«Здесь нет никаких секретов»: Овечкин вновь собрался на Олимпиаду
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата21.11.2019, 10:51
Российская армия получит около ста бронеавтомобилей «Атлет»
Дата20.11.2019, 16:00
Нарышкин передал Шойгу карту легендарного разведчика Рихарда Зорге
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
14:33 В стране и мире
Владимир Путин открыл движение по МЦД
14:32 В стране и мире
Минздрав отложил принятие нового порядка медосмотра для водителей
14:23 В стране и мире
Видео
Пропавшего кота нашли спустя пять лет в тысячах километров от дома
14:21 В стране и мире
Видео
В Кремле отреагировали на претензии Украины к состоянию кораблей
14:17 В стране и мире
Видео
Названа причина обморока Денберела Ооржака на детском Евровидении
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Крик Земли: ученые записали звуки бури в магнитном поле планеты
Назван овощ для борьбы с гипертонией
В Перу обнаружили загадочный рисунок гуманоида
Прошлое Вселенной: астрофизики обнаружили 27 мертвых звезд в центре галактики
Видео
Археолог нашел в «золоте дураков» существо возрастом 185 миллионов лет
Видео
«Кипящую» Волгу сняли на видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.