В Канаде назначен новый глава МИД
С января 2017 года внешнеполитическое ведомство возглавляла Христя Фриланд.
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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо представил на церемонии принятия присяги сформированного им нового кабинета министров главу внешнеполитического ведомства. Главой МИД Канады стал Франсуа-Филипп Шампань.
«Франсуа-Филипп Шампань становится новым министром иностранных дел», - написал Трюдо в Twitter.
Шампань до нового назначения возглавлял министерство инфраструктуры и сообществ Канады, ранее был министром международной торговли.
С января 2017 года главой МИД была Христя Фриланд. В обновленном кабинете министров она получила должность министра межправительственных дел Канады, а также назначена заместителем премьера страны.