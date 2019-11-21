Лавров заявил о миграции террористов из Сирии в Азию и Европу

После поражения в Сирии международные террористические группировки переместились в Центральную и Юго-Восточную Азию, а также в Европу. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с коллегой из Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

По словам Лаврова, ФСБ РФ передала официальному Куала-Лумпуру информацию о международном банке данных, который позволяет отслеживать передвижения боевиков в режиме реального времени. Также министр провел параллели между активностью террористов и внешней политикой отдельных стран.

«Глобальная террористическая угроза стала особенно серьезной после того, как состоялись незаконные вторжения в Ирак и агрессия против Ливии», - пояснил он.

Лавров добавил, что Россия готова и дальше обеспечивать Малайзию техникой и вооружением для борьбы с террористическими угрозами. Эти вопросы, по словам министра, эффективно решает двусторонняя комиссия по оборонной промышленности.

Главной темой переговоров Лаврова и Абдуллы стала катастрофа MH-17. Глава МИД РФ заявил, что пригласит малайзийских экспертов в Россию для ознакомления с данными по крушению лайнера.