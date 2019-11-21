Генпрокуратуру Украины уличили в сокрытии «киевских снайперов» на Майдане

Вопрос об организаторах и исполнителях снайперской стрельбы по участникам Евромайдана и правоохранителям в феврале 2014 года оказался не под силу Генпрокуратуре Украины - дело до сих пор не завершено. В отношении следователей управления спецрасследований Генпрокуратуры Украины было возбуждено уголовное дело, после того как выяснилось, что они потеряли материалы по «делам Майдана». В частности, одним из фигурантов дела стал экс-начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По мнению журналиста Анатолия Шария, Генпрокуратура Украины прекрасно знала о том, откуда велась стрельба и кто открыл огонь.

«Люди с ярко выраженным акцентом западных регионов выбирали место для начала стрельбы. Когда они выбирали себе "лежки" для стрельбы, через несколько минут были слышны выстрелы и были погибшие. Тем не менее Генпрокуратура ничего не делала, по всей видимости, догадываясь, откуда была стрельба», - подчеркивает он.

Шарий приводит отрывки роликов, снятых в те дни. Он отмечает, что у Генпрокуратуры были эти видео. Более того, они все проанализированы. В одном из роликов его автор отмечает, что на БТР «стоят два снайпера и два автоматчика».

«Тот, кого (автор видео - прим. ред.) принял за снайпера, по документам Генпрокуратуры не стрелял в момент, когда раздавались выстрелы. Несмотря на то что слышен огонь, в росписи у Генпрокуратуры сказано, что "стреляют не эти люди"», - говорит Шарий.

Он подчеркивает, что сам автор ролика не понимает, откуда ведется стрельба. Однако сообщает, что огонь открыли «вон те». В то же время в документах Генпрокуратуры указано, что «визуально видно: стреляют не эти люди».

«На видео зафиксировано три-четыре человека, возможно сотрудники МВД Украины, в черной одежде, укрывшиеся за грузовиками. В момент осуществления съемки слышны единичные звуки громких выстрелов. Однако визуально осуществление указанными работниками стрельбы не подтверждается: на видео нет огнестрельных вспышек, порохового дыма из оружия», - добавляет журналист.

Шарий отмечает, что, согласно одной из версий следствия, огонь велся из гостиницы «Украина».

«Что они (сотрудники Генпрокуратуры - прим. ред.) расследовали? Ничего не было сделано, ничего не было найдено, и никого. Горбачук может заклеить пасть. Я надеюсь, что Генпрокуратура выйдет из анабиоза, поднимет эти документы и видео. Мы знаем, откуда велась стрельба - из нескольких точек, включая гостиницу "Украина". Но никто ничего не рассказывает, потому что рассказывать правду по прошествии уже шести лет просто невыгодно», - заключил он.

Ролик с выступления Шария был опубликован на YouTube.

Ранее Надежда Савченко назвала виновных в появлении снайперов на Евромайдане. Сначала она указала на спикера парламента Андрея Парубия, но потом заявила, что на самом деле это был глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Сергей Пашинский.