Госдума утвердила профицитный бюджет РФ на три года

В Госдуме приняли закон о федеральном бюджете на предстоящую трехлетку, сверстанный с профицитом в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП в 2021 году и 0,2% ВВП в 2022 году.

По словам премьер-министра Дмитрия Медведева, при формировании бюджета правительство опиралось на консервативные прогнозы. Он подчеркнул, что, учитывая нестабильность на мировых рынках, по-прежнему сохраняется механизм «бюджетного правила». Благодаря ему снижается влияние внешних факторов, что обеспечивает запас прочности.

Так, согласно «бюджетному правилу», все дополнительные нефтегазовые доходы казны, которые будут получены при цене нефти выше планки отсечения, а именно 42,4 доллара за баррель в будущем году, будут направлены в Фонд национального благосостояния. Что же касается ненефтегазового дефицита бюджета, то он останется стабильным на протяжении трех лет - в районе 5,8-5,9% ВВП.

Кроме того, были утверждены доходы бюджета на уровне 20,379 триллиона рублей (2020 год), 21,247 триллиона (2021 год) и 22,058 триллиона (2022 год). Расходы в абсолютном выражении будут расти на протяжении всего трехлетнего периода и составят 19,503 триллиона рублей (2020 год), 20,634 триллиона (2021 год) и 21,763 триллиона (2022 год). Таким образом, профицит составит 876 миллиардов, 613 миллиардов и 295 миллиардов рублей соответственно.

Параметры определены исходя из прогнозируемого объема ВВП: 112,863 триллиона рублей и инфляции не более 3% (2020 год), 120,364 триллиона рублей (2021 год) и 128,508 триллиона рублей (2022 год) и инфляции не более 4% в год, уточняет РИА Новости.