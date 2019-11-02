Гастроэнтеролог рассказала о неожиданных свойствах куриного бульона

Куриный бульон обладает весьма полезными свойствами, в нем содержатся необходимые человеческому организму кальций, цинк, фосфор, магний и селен. Кроме того, он способствует восполнению жидкости, которая теряется при высокой температуре, а также облегчает боль в горле.

«Ученые доказали, что бульон снижает способность белых клеток крови (они вызывают воспаление - прим. ред.) к направленному движению», - рассказала aif.ru терапевт-гастроэнтеролог Татьяна Майорова.

Врач отметила, что благодаря этому процессу меньшее число белых клеток добирается до верхних дыхательных путей, поэтому воспалительный процесс затихает и больному становится легче.

Также Майорова добавила, что пользу может принести и куриное мясо. Оно полезно для предупреждения повышенного артериального давления и инфаркта миокарда.

Между тем диетолог Елена Соломатина ранее заявляла, что бульон из магазинных куриц не является полезным продуктом из-за того, что птиц выращивают в плохих условиях, что негативно сказывается на качестве бульона.