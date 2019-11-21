В Таиланде устроили спецоперацию по поимке российского тренера-нелегала

В курортном городе Паттайя на побережье Таиланда задержали российского тренера по боксу, который нелегально жил и работал в стране. Сотрудникам иммиграционной полиции для этого пришлось провести спецоперацию.

Подставной клиент списался с Казбеком Алибековым через Интернет и оплатил ему 400 батов за занятие боксом в спортивном зале. Однако на место он прибыл не один, а в сопровождении офицеров иммиграционной полиции. Тренера задержали, а в качестве доказательства его нелегальной работы предъявили ему копию оплаченного счета за тренировку.

Во время расследования выяснилось, что 41-летний Алибеков уже четыре года не имеет законного права жить на территории королевства. В России же его все это время разыскивали по делу о грабеже.

Россиянина доставили в полицейский участок и заключили под стражу. В дальнейшем ему предстоит судебное разбирательство и депортация на родину, сообщает pattayapeople.ru.