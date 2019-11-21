В Москве запускается движение поездов по центральным диаметрам

В Москве запускают движение Московских центральных диаметров. Современные поезда «Иволга» со скоростью 120 километров в час пойдут по первым двум веткам, соединяющим Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском, через центр столицы.

Каждый вагон оснащен бесплатным Wi-Fi, розетками для подзарядки гаджетов, системами климат-контроля и биотуалетами. По маршруту следования поездов открыты 66 новых станций, а протяженность путей составила 130 километров.

Оплачивать проезд на МЦД можно будет привычной для москвичей картой «Тройка». Центральные диаметры позволят пассажирам значительно сократить время пути и разгрузят другие транспортные маршруты столицы. Всего же в ближайшие годы планируют запустить пять аналогичных линий.