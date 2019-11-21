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Лавров: РФ пригласит экспертов из Малайзии в рамках расследования катастрофы MH-17

Анна Касаткина
13:26 21.11.2019
Малайзия заинтересована в изучении всех возможных свидетельств о происшествии.
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: Mission of Russia EU Globallookpress

Россия пригласит экспертов из Малайзии для ознакомления с данными по крушению лайнера MH-17 в небе над Донбассом. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

Абдулла также выразил заинтересованность в изучении возможных свидетельств. По его словам, обвинять кого-либо до выяснения всех деталей было бы преждевременно.

«Мы надеемся, что те лица, у которых есть какие-то независимые улики, свидетельства, материалы, должны иметь возможность эти улики предоставить», - добавил он.

Помимо этого, Лавров прокомментировал телефонную запись, представленную Совместной следственной группой, которая якобы доказывает влияние РФ на события, связанные с катастрофой. Министр отметил, что данные украинских радаров и спутников США, а также переговоры авиадиспетчеров по-прежнему не были обнародованы.

«Понадобилось пять лет, чтобы эти записи соорудить. Но не нужно никаких усилий, чтобы предъявить миру давно затребованные факты, уже существующие… Ничего этого не представлено. Хотя сделать это проще простого», - сказал он.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли. Минобороны России в 2018 году предоставило доказательства того, что сбивший MH-17 «Бук» принадлежал Вооруженным силам Украины. 

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