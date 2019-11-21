Крик Земли: ученые записали звуки бури в магнитном поле планеты

Человечество получило возможность услышать звуки магнитного поля Земли в момент атаки на него солнечного излучения. Соответствующую запись удалось сделать сотрудникам Европейского космического агентства (ESA) при помощи исследовательского аппарата Cluster.

Собранную информацию пришлось подробно изучить и перевести в диапазон, который способно уловить человеческое ухо.

Благодаря проведенной работе эксперты сумели выяснить подробности происхождения вспышек на Солнце и их воздействия на Землю, сообщается на сайте ESA. Полученные данные позволят лучше изучить периоды солнечной активности и найти способы минимизировать ее последствия.

Так называемые солнечные, или магнитные, бури - массированный выброс в космос заряженных частиц, которые оказывают влияние на высокоточную аппаратуру и способны вывести из строя спутниковые системы и GPS. Метеочувствительные люди могут испытывать недомогание.